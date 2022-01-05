مصرف الجمهورية و شركة معاملات يدشنان خدمة المنصة التجارية

طرابلس 05 يناير 2022 (وال) _ وقع مصرف الجمهورية وشركة معاملات للخدمات المالية، إطلاق خدمة ” المنصة التجارية لزبائن مصرف الجمهورية. وذلك لترسيخ ثقافة الاقتصاد الرقمي عوضاّ من النقدي وتسهيل حياة المواطنين.

وجرت مراسم توقيع العقد بمقر الإدارة العامة بمصرف الجمهورية بحضور نائب المدير العام لمصرف الجمهورية، ومدير شركة معاملات ومجموعة من مديري الإدارات والأقسام .

وستتمكن المنصة من تقديم خدمة لزبائن مصرف الجمهورية من الشراء بواسطة البطاقة المحلية من المواقع التجارية عبر الأنترنت وتطبيقات الهاتف النقال، حيث توفر هذه المنصة الوقت والأمان الجهد للعملاء.

وقال نائب مدير العام لمصرف الجمهورية “نوري ابوفليجة”: إن إطلاق خدمة منصة التجارة الإلكترونية ستساهم بشكل كبير جدا في ترسيخ ثقافة الاقتصاد الرقمي، عوضاّ من النقدي وتسهيل حياة المواطنين.

وأكد “أبوفليجة” أن مصرف الجمهورية مهتم بتطوير استراتيجياته للرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية، بغية مواكبة التطور التقني والسعي الدائم، لإرضاء الزبائن والحصول على حصة سوقية أفضل. (وال _ طرابلس) أ ف / ه ع

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