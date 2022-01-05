موظفي الشركة الليبية للاستثمارات الـخارجية يصدرون بياناً يدعون لعدم تنفيذ أي قرارات تصدر من قبل موسى عثيق.. ومصدر مسؤول يوضح

أصدر موظفين الشركة الليبية للاستثمارات الـخارجية بيان رحبو من خلاله بالحكم الصادر ونؤكد على إحترام أحكام القضاء.

حيث دعا موظفي الشركة مجلس إدارة الشركة على عدم التعامل مع موسى عثيق بأي شكل من الأشكال لانتفاء الصفة القانونية عنه بعد هذا الحكم ونطالبهم بتسهيل تنفيذه، وكذلك ندعوا كافة الموظفين للوقوف صفاً واحداً لحماية الشركة وعدم تنفيذ أي قرارات تصدر من موسى عثيق لأنها هي والعدم سواء.

كما أكد مصدر بالشركة الليبية للإستثمارات الخارجية لصحيفة صدى الاقتصادية أن هناك حملات ممنهجة من قبل مؤسسة الاستثمار اتجاه مدير عام الشركة سالم حنيش لنشرها بيانات غير مكتملة .

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