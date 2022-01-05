وزير المالية يوضح بخصوص الذين لم يتم الإفراج عن مرتباتهم ..ويشير إلى تعديل أكثر من مليون مرتب

قال وزير المالية “خالد المبروك”: نحن كوزارة مالية أي إفراجات وردتنا من وزارة الخدمة المدنية تم إحالتها إلى وحدة المرتبات، وتم معالجة كافة الإفراجات التي وردتنا .

وقال: نحن غير مسؤولين عن أي إفراجات وناس تعمل ولم تصرف مرتباتها لأننا الحقيقة وزارة الخدمة المدنية بها لجنة الإفراجات هي التي تقوم بعملية إعتماد هذه الإفراجات والحقيقة تتحقق من كل شيء أي من القرارات الصادرة ومن الإجراءات الملف الوظيفي وإجراءات التامة بالخصوص وهل هذا الشخص يعمل أم لا فهذه كافة الإجراءات تقوم بها وزار الخدمة المدنية ومن ثم تحيلها إلى وزارة المالية لإتمام عملية الإفراج فكل من لم يفرج عن مرتباته لم يتم إحالته من وزارة الخدمة المدنية .

وأضاف بالقول:ممكن نحن كوزارة المالية تحدث بعض الإسقاطات وتمت معالجة حالات فردي نتيجة الكم الهائل الذي يأتينا ولكن نحن كحالات أرقام فردية سنتم معالجتها وعملية الإفراجات مستمرة ، وأن الإفراجات الجديدة والتي تمت بحدود 278 ألف و642 موظف والتعديل بالنسبة للإيقافات 34 ألف و230 فيما يتعلق بالتغيير المسارات في حدود 87 ألف و327 التي تمت للموظفين وتعديل مرتب تم في حدود مليون و466 ألف و166 مرتب للموظفين ، وكذلك في حدود 37 ألف و127 يتمثل في تعديل في المرتبات فهذه كافة الإفراجات التي تمت .

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