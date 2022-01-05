استعرضت وزارة التعليم العالي المخصصات والمصروفات الفعلية للباب الثالث للعام المالي 2021 ” مشروعات وبرامج تنمية”.

حيث خصص بند ديوان الوزارة للدراسات العليا بالخارج القيمة المخصصة 852

مليون 91 ألف والقيمة المصروفة 811 مليون و654 ألف، كما أن الدراسات العليا بالداخل القيمة المخصصة والقيمة المصروفة 50 مليون دينار، وكذلك القيمة المخصصة لتطوير الجامعات والأكاديمية الليبية بلغت 222 مليون و886 ألف دينار والقيمة المصروفة 222 مليون و886 ألف دينار، بالإضافة إلى أن القيمة الإجمالية المخصصة قد بلغت حوالي 124 مليون و977 ألف دينار ليبي، والمصروفة بلغت أيضاً مليار و84 مليون 540 ألف دينار ليبي.

وأضافت الوزارة بأن هيئة البحث العلمي قد خصص لبند تطوير المراكز البحثية قيمة مخصصة بلغت حوالي 29 مليون و559 ألف دينار ليبي والقيمة المصروفة بلغت 29 مليون و559 ألف، كما أنه تم تخصيص بند تطوير المراكز البحثية أيضاً قيمة مخصصة بلغت 28 مليون و918 ألف دينار والقيمة المصروفة 28 مليون و819 ألف دينار، بالإضافة إلى أن القيمة الإجمالية المخصصة قد بلغت حوالي 58 مليون 477 ألف دينار والقيمة المصروفة بلغت 58 مليون و477 ألف دينار.

وكذلك بلغت مخصصات بند تطوير الأكاديمية الليبية بلغت 10 مليون 300 ألف والقيمة المصروفة 10 مليون و300 ألف، كما أنه تم تخصيص قيمة مخصصات تطوير الأكاديمية الليبية أيضاً قيمة 19 مليون 521 ألف والقيمة المصروفة بلغت 19 مليون و521 ألف، بالإضافة إلى أن القيمة الإجمالية المخصصة قد بلغت حوالي 29 مليون و821 ألف والقيمة المصروفة 29 مليون و821 ألف دينار ليبي.

حيث أن القيمة الإجمالية للوزارة والجهات التابعة للشركة بلغت مخصصاتها حوالي مليار و213 مليون و276 ألف دينار والقيمة المصروفة بلغت حوالي مليار و172 مليون و839 ألف دينار ليبي.

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