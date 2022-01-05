وزير العمل والتأهيل يبحث مع مصلحة الجوازات والجنسية ملف تنظيم سوق العمل وآليات دخول العمالة الأجنبية للبلاد

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” علي العابد ” مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء “يوسف مراد”.

تناول الاجتماع مناقشة ملف تنظيم سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية القادمة إلى البلاد، وكذلك آليات العمل المشترك بين وزارة العمل والتأهيل ومصلحة الجوازات والجنسية لتطوير الإجراءات في منح أذونات الاستخدام، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وكذلك تماشياً مع متطلبات سوق العمل.

ومن جهة أكد “العابد” على إعتماد منصة وافد وأن يعمل بها منذ مطلع العام الجاري وتعتبر الآلية الوحيدة لتسجيل ودخول العمالة الأجنبية، كما تم إستعراض آخر القرارات الجديدة التي تم اتخدها في هذا الملف إلى جانب عملية الربط الإلكتروني التي تمت مؤخرا مع الجانب المصري.

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