“الزني” يشارك في احتفالية توزيع صكوك منحة تيسير الزواج لشباب مدينة ترهونة

قام وزير الشباب “فتح الله الزني” بزيارة لعدد من مناطق ومدن المنطقة الوسطى وجنوب العاصمة، حيث شارك خلالها في احتفالية توزيع صكوك منحة تيسير الزواج لشباب مدينة ترهونة بمدرج كلية التربية بجامعة الزيتونة، وبحضور رئيس المجلس التسييري للبلدية ” محمد الكشر” .

كما أكد الزني بأن الوزارة تولي شباب ترهونة اهتماماً خاصة لكونهم قد عانوا كثيراً خلال السنوات الماضية من الصراعات التي عصفت بالمنطقة، وأن حكومة الوحدة الوطنية سعت عبر مشاريعها ومبادراتها الموجهة للشباب أن تبدل الحزن إلى فرح، وأن يكون للشباب اهتمام خاص في مجالات تمكين ورعاية الشباب وبناء قدراتهم والعمل على حل مشاكلهم والتي من بينها مشكلة عزوف الشباب عن الزواج .

وجرى أيضاً خلال الزيارة متابعة ميدانية لعدد من المواقع وقطع الأراضي المقترحة لتكون ضمن مبادرة الإقراض السكني للشباب والمرافق الشبابية .

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