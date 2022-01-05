وصول سيولة لمطار بنينا مخصصة للتجاري والوحدة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد مصدر في مصرف ليبيا المركزي وصول شحنة سيولة لمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن شحنة السيولة التي وصلت الثلاثاء بقيمة 70.4 مليون دينار.

وأشار المصدر إلى أنه خصص من الشحنة 50 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني و20.4 مليون لفروع مصرف الوحدة.

وكان مصرف ليبيا المركزي أرسل في 30 ديسمبر 2021 شحنة سيولة لمطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار.

وأوضح المركزي أن شحنة السيولة مخصصة لفروع مصرف الجمهورية، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تمكين المصارف وفروعها من صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر نقداً.