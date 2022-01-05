الواحة للنفط تطلع على نتائج عمل مشروع المواصفة القياسية البيئية “أيزو 14001”

عقدت شركة الواحة للنفط اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس لجنة الإدارة نوري الصيد ممثل الشريك الأجنبي ميشيل دوباس وعدد من مدراء الإدارات بالشركة ، حيث قام قسم حماية البيئة باستعراض نتائج عمل المشروع الذي يخص تأهيل شركة الواحة للنفط لنيل شهادة المواصفة القياسية ISO14001 والذي يشرف على تنفيذه القسم بالتعاون مع الشركة المقاولة (التقنية الرائدة) .

وتم كذلك خلال الاجتماع مناقشة مسؤوليات كل إدارة تجاه تقليل الفجوات التي تحول دون تحقيق الأداء البيئي المطلوب للمواصفة والإجراءات الفنية بالخصوص.

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