اقتصاد

شركة أعمال القطر تكشف عن الإحصائية السنوية لناقلات النفط

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية عن إحصائية ناقلات النفط المصدرة والواردة خلال عام 2021، حيث بلغ الإجمالي 117 ناقلة.

وأفادت بيانات الشركة أن أرصفة مرسى الحريقة النفطي تصدرت الترتيب بواقع 80 ناقلة، فيما جاء الرصيف النفطي التابع لشركة البريقة النفطية بطبرق ثانيًا بـ 32 ناقلة، وحلّت أرصفة شركة رأس لانوف ثالثة بخمس ناقلات.

وأشارت الشركة إلى أن الناقلات التي قدمت لها الخدمات البحرية من قبل قاطرات وقوارب الإرشاد؛ تنوعت في شحناتها ما بين نفط خام ومنتجات نفطية، دون أن تفصح في إحصائياتها عن حمولة الناقلات.

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قناة 218 الليبية

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