“الحاسي” يطلع على مستجدات إنشاء مبنى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء “عبدالسلام الحاسي” اجتماعاً مع الشركة المنفذة لأعمال الصيانة والأنشاء لمبنى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي.

تم خلاله مناقشة المراحل التي وصلت إليها الشركة في تنفيذ أعمال الصيانة والأنشاء بالمبنى والمشاكل التي تواجه الشركة في سداد المستحقات ، والتي كانت سبباً في تعثر استكمال المبنى.

حيث أوضح مندوب الشركة بأن تأخر صرف المستخلصات هي التي كانت سبباً في عدم استكمال الشركة لأعمالها.

وبدوره أكد الحاسي على أنه سوف يسعى بالتواصل مع الجهات المختصة من أجل صرف مستحقات الشركة لاستكمال الصيانة والأنشاء ، حيث أنه توجد معامل ومختبرات وأجهزة سوف يتم توريدها المدة القادمة ومن الضروري تجهيز الموقع واستكماله لتركيب تلك المواد ، حتى يقوم المركز بالدور المناط به في تأمين الغذاء والدواء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية