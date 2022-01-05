اقتصاد

توقّعات بنمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2,8 % في 2022

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المتوقّع أن يحقق الاقتصاد المغربي انتعاشًا طفيفًا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ يقوّض ارتفاع أسعار المواد المنزلية والمصنعة انتعاش الاقتصاد بشكل أسرع.

وتوقّعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، نمو الاقتصاد بما نسبته 2,8 % خلال الربع الأول من 2022، مشيرة، في بياناتها، إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا ملحوظًا في النمو، متأثرًا بانخفاض العرض من السلع، تزامنًا مع قلة المدخلات المستعملة في الإنتاج الصناعي، وارتفاع معدلات التضخم التي ستساهم، بدورها، في رفع تكاليف الإنتاج وخفض القدرة الشرائية للمواطنين.

كما توقّعت المندوبية أن يساهم الوضع الوبائي، هو الآخر، في تقليص الطلب على الخدمات، من ضمنها المطاعم والفنادق والنقل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك