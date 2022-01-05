توقّعات بنمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2,8 % في 2022

من المتوقّع أن يحقق الاقتصاد المغربي انتعاشًا طفيفًا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ يقوّض ارتفاع أسعار المواد المنزلية والمصنعة انتعاش الاقتصاد بشكل أسرع.

وتوقّعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، نمو الاقتصاد بما نسبته 2,8 % خلال الربع الأول من 2022، مشيرة، في بياناتها، إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا ملحوظًا في النمو، متأثرًا بانخفاض العرض من السلع، تزامنًا مع قلة المدخلات المستعملة في الإنتاج الصناعي، وارتفاع معدلات التضخم التي ستساهم، بدورها، في رفع تكاليف الإنتاج وخفض القدرة الشرائية للمواطنين.

كما توقّعت المندوبية أن يساهم الوضع الوبائي، هو الآخر، في تقليص الطلب على الخدمات، من ضمنها المطاعم والفنادق والنقل.

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