“القطراني” يتابع أعمال جمعية البيان للعلوم والمخترعين

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعاً مع رئيس وأعضاء جمعية البيان للعلوم والمخترعين وبحضور وزير الصحة علي الزناتي .

تم خلاله التعريف بالجمعية ونشاطاتها منذ تأسيسها ، كما تطرق اللقاء إلى بعض الملفات المهمة التي قامت الجمعية بإجراء البحوث عليها ومن أهمها مخلفات الحرب وخطورتها على صحة المواطن .

وفي ذات السياق قدم رئيس الجمعية للحضور شرحاً مفصلاً عن خطورة هذه المخلفات والمناطق الأشد خطراً والتوصيات التي قدمتها الجمعية لوضع الحلول الجذرية وما يعيق تنفيذ هذه الحلول .

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