اقتصاد

خاص.. مصدر بالمركزي يكشف حصرياً لصدى الاقتصادية استئناف منظومة شحن البطاقات والأغراض الشخصية بداية الأسبوع القادم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي يؤكد حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية استئناف منظومة شحن البطاقات والأغراض الشخصية بداية الأسبوع القادم وفق الضوابط المعمول بها عام 2021 .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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