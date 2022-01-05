خاص.. مصدر بالمركزي يكشف حصرياً لصدى الاقتصادية استئناف منظومة شحن البطاقات والأغراض الشخصية بداية الأسبوع القادم

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي يؤكد حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية استئناف منظومة شحن البطاقات والأغراض الشخصية بداية الأسبوع القادم وفق الضوابط المعمول بها عام 2021 .

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