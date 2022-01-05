بسبب أوميكرون النقد الدولي يؤجل موعد إصدار تقريره حول الاقتصاد العالمي

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أجّل صندوق النقد الدولي موعد إصدار تقريره حول الاقتصاد العالمي لمدة أسبوع حتى 25 يناير لاحتساب تأثيرات متحور أوميكرون الجديد.

ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في ظل المعطيات الحالية.

وكان الصندوق قد توقع في أكتوبر الماضي نمو الاقتصاد العالمي بـ 5.9% لعام 2021 وبنحو 4.9% لهذا العام.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح بسبب ظهور سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضافت مديرة الصندوق، خلال مؤتمر رويترز نكست أن “ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا خلال شهر أكتوبر للنمو العالمي”.

ومدد صندوق النقد الدولي لمدة 18 شهرا إضافية الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة كوفيد-19، حيث وافق مجلسه التنفيذي على “زيادة مؤقتة” لحدود الاستفادة من موارده بموجب أدوات التمويل الطارئ حتى يونيو من العام 2023.