المركزي يؤكد أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إليه بلغت 22.9 مليار ..ومصروفات النقد الأجنبي لكافة الأغراض 24.5

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي الخاص بإيرادات النقد الأجنبي وإستخداماته والسيولة طيلة 2021 أن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إلى المركزي 22.9 مليار دولار .

كما أكد البيان أن إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض 24.5 مليار دولار ، وتتمثل في تغطية إعتمادات مستندية 10.7 مليار كمصروفات أي بنسبة 44٪ ومصروفات الأغراض الشخصية والبطاقات 7.8 مليار وبنسبة 32٪ وحوالات علاج ودراسة ومغتربين 192 مليون بنسبة 0.8٪ أي بإجمالي 18.7 مليار ويمثل 76.8٪ .

كما كشف التقرير عن المصروفات الحكومية وتتمثل في حوالات متنوعة لوزارة المالية 1.5 مليار بنسبة 6.1٪ ومؤسسة النفط 3 مليار أي بنسبة 12.1٪ واعتمادات جهات عامة 1.3 مليار بنسبة 5٪ بإجمالي 5.8 مليار وبنسبة 23.3٪ وأن الإجمالي الكلي 24.5 مليار وبنسبة 100٪ .

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