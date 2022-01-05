شكشك: 5 مليون جرعة من لقاح كورونا لازالت في المخازن ونحن من طالبنا من الحكومة بإيقاف عمليات التوريد

تحدّث المرشح الرئاسي السابق “خالد شكشك”في لقاءه عبر قناة الوسط عن آخر التطورات بشأن ماتم توريده من شحنات للقاح المضاد لفيروس كورونا وقد صرّح قائلاً: “كمية اللقاحات التي استجلبتها الحكومة 7 مليون و 500 ألف جرعة، استُخدُم منها تقريباً 2 مليون و500 ألف، و5 مليون جرعة لازالت في المخازن نتيجة العزوف في الإقبال على التطعيم”.

وأضاف:”كانت هناك نية للاستمرار في عمليات التوريد، لكننا تواصلنا مع الحكومة وأرسلنا هم مراسلة رسميّة بإيقاف هذه العمليات إلى حين استخدام الكميات الموجودة؛ لأننا لو قمنا بالتوريد مجدداً سيكون معرضاً بشكل أكبر لانتهاء صلاحيته أو مواجهة مشاكل أثناء نقله وتخزينه”.

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