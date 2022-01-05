“المركزي” يؤكد لجوءه للاحتياطي لتغطية العجز في الإنفاق الحكومي

أكد المصرف المركزي قيامه بتغطية العجز المالي الناتج عن استخدامات النقد الأجنبي للعام المنصرم 2021، عن طريق استقطاع مليار و600 مليون من احتياطياته النقدية.

وأضاف المركزي في بيان أن حجم مصروفات الحكومة العام الماضي بلغ 24.5 مليار دولار، تنوعت بين تغذية احتياجات المصارف التجارية من بيع النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية وحوالات العلاج والدراسة بالخارج، والتي بلغت في مجموعها 18. 7 مليار دولار، بالإضافة للمصروفات الحكومية عبر وزارة المالية والتي بلغت 5.8 مليار دولار.

وأشار المركزي إلى أن حجم النقد الأجنبي المُحوّل له من عوائد بيع النفط بلغ 22.9 مليار دولار، وهو ما اضطره للجوء إلى الاحتياطي لتغطية العجز في الإنفاق، وأوضح المركزي أن حجم سحوبات الزبائن النقدية من المصارف التجارية العام الماضي بلغ 35 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده من قبل المصارف لأقسام الإصدار بمصرف ليبيا المركزي 9 مليارات دينار.

ولفت المركزي إلى أن حجم التداول العام قد انخفض بمبلغ 6.3 مليار دينار، واحتفظت فروع المصارف بسيولة في خزائنها تبلغ 2.7 مليار دينار ليبي، وهو ماعدّه المركزي نجاحاً لخطته المتعلقة بتوفير السيولة للعام الماضي.

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