وزارتا النفط والاقتصاد تبحثان التعاون بما يحقق انتعاش البلاد اقتصادياً

استعرض وزيرا النفط والغاز محمد عون، والاقتصاد التجارة محمد الحويج اليوم الأربعاء، الاهتمامات المشتركة بين الوزارتين، ومن بينها النشاطات الجارية والمستقبلية.

وشهد اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة النفط والغاز مناقشة العمل على الدفع بالاستثمارات في المجال النفطي، بما فيها تكرير النفط وتصنيع البتروكيماويات.

وجرى خلال اللقاء كذلك بحث تشجيع القطاع الخاص للولوج في مجالات العمل في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى دعم استمرار التعاون بين الوزارتين، بما يُحقق التطور والانتعاش في اقتصاد البلاد، بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة النفط والغاز على منصة فيسبوك.

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