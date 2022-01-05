شكشك: بسبب النهج الذي تتبعه وزارة الصحة منذ سنوات .. المستشفيات العامة أصبحت ملاذاً للفقراء ولايتوجه للقطاع الخاص إلا ذوي القدرات المالية الجيدة

في لقاءه مع تلفزيون الوسط قال المرشح الرئاسي السابق “خالد شكشك” في شرحه لأسباب تردي الخدمات الصحية في البلاد وماوراءها :”وزارة الصحة مستمرة على نفس النهج الذي تتبعه منذ سنوات مضت عندما كانت القطاع العام يحتكر تقديم الخدمات الصحية، ليدخل القطاع الخاص بعدها دون وجود أي سياسات ربط بين القطاعين؛ لتصبح هناك منافسة بدل أن تكون شراكة”.

وتابع القول:”في ذات الوقت نتج لنا تضارب المصالح لدى الأشخاص الذين يعلمون لدى القطاعيْن في آنٍ واحد، ولايوجد تكافؤ في الفرص لتحقيق المنافسة التي من خلالها نتحصل على أسعار جيدة وجودة عالية في الخدمة لدى الجهتين”.

مضيفاً:”القطاع الخاص وباعتباره مرن في التعامل مقارنةً بالقطاع العام الذي تقيده القوانين والإجراءات المالية، قام باحتكار العمل والتطوير من نفسه ورفع مستوى الجودة لاستقطاب الناس، بينما القطاع العام مُنهك وملاذاً للفقراء بينما الخاص ليس إلاّ لمن لهُ قدرات مالية جيّدة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية