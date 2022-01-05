اقتصاد

الواحة تُنهي صيانة خط نقل النفط الخام “السماح – الظهرة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت الفرق الفنية في شركة الواحة للنفط من صيانة خط نقل النفط الرئيسي 32 بوصة، والرابط بين حقلي السامح والظهرة.

وبحسب بيان شركة الواحة للنفط الأربعاء، فإن الأعمال قد انتهت قبل موعدها، وتم إنجاز المهمة خلال يومين بدلاً من أسبوع، الأمر الذي سيسهم في الحد من الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قالت مطلع الأسبوع، إن إنتاج شركة الواحة سينخفض بمقدار 200 ألف برميل يومياً، بسبب خضوع خط نقل النفط الخام الواصل إلى ميناء السدرة للصيانة نتيجة لأعطال متكررة، وسط توقعات بأن تبلغ الخسائر اليومية 107 ملايين دولار.

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قناة 218 الليبية

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