المراغي يتوقع ارتفاع عدد العمالة المصرية في ليبيا إلى 3 ملايين

شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، على أهمية وحدة الحركة النقابية في ليبيا؛ لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.

وأعلن المراغي خلال لقائه مع وفد من قيادات عمالية ليبية برئاسة خليفة البكت، استعداد الاتحاد المصري لتبنّي “مبادرة الوحدة العمالية الليبية”، واستضافة كافة ممثلي النقابات والاتحادات من أجل الوحدة والعمل المشترك.

وأكد المراغي على دعم عمال مصر من أجل عودة ليبيا إلى سابق عهدها وقوتها الاقتصادية، وهو ما يعود بشكل مباشر على العمال الموجودين على أراضيها، إضافة إلى استقرار البلاد.

ولفت المراغي إلى الاستمرار في التعاون والتنسيق مع ليبيا؛ من أجل تنفيذ اتفاقيات وبروتوكولات التعاون للمساهمة في إعادة الإعمار، متوقعاً أن يرتفع عدد العمال المصريين في ليبيا إلى 3 ملايين خلال 3 أعوام القادمة.

وثمّن البكت الموقف المصري الثابت الداعم ليبيا، بما يساعد على استعادة الاستقرار والتنمية في البلاد، مؤكداً على أن استقرار البلدين مرتبط بعضهما.

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