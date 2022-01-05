مصلحة المطارات تجتمع مع شركة الجيل الجديد للتقنية

اجتمع اليوم الأربعاء بمقر مصلحة المطارات مهندسي شركة الجيل الجديد للتقنية التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وذلك بحضور مدير إدارة التجهيزات ورئيس قسم التجهيز التقني والخدمي وبعض المهندسين المختصين بالمصلحة.

تناول الاجتماع مناقشة سبل الإستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة والمتمثلة في توفير شبكات الإتصالات وخدمات الإنترنت وحلول تقنية المعلومات، كذلك إعداد مقترح بشأن تخصيص مساحات ومسطحات إعلانية داخل محطات الركاب بالمطارات لاستثمارها من طرف الشركة كوكيل حصري، بالإضافة إلى إمكانية المساندة في توفير خدمات انترنت مجانية للمسافرين.

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