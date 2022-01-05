مصدر بالاتصالات يؤكد لصدى قبول استشكال ضد حكم محكمة شرق طرابلس الابتدائية وأن محمد بن عياد يعتبر ممثلاً للشركة

أكد مصدر بشركة الاتصالات لصدى الاقتصادية على صدور اليوم قبول استشكال ضد حكم محكمة شرق طرابلس الابتدائية والتي صدرت آمر ولائي بخصوص بطلان الجمعية العمومية وعودة رئيس الشركة السابق فيصل القرقاب .

كما نص قبول الاستشكال على إيقاف تنفيذ الحكم وإبطاله حيث أنه صدر من محكمة غير مختصة وليست ضمن نطاق الشركة القابضة حيث أن الشركة القابضة تتبع محكمة شمال طرابلس إضافة إلى مرور مدة تجاوزت ستين يوما على الطعن في قرارات الجمعية العمومية وفق القانون .

وقال المصدر: وبالتالي يعتبر محمد بن عياد لايزال الممثل القانوني كرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة .

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