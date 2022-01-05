خاص.. محلل اقتصادي يوضح أن حجم الإيرادات النفطية والأتاوات والضرائب التي لم تورد من قبل مؤسسة النفط إلى حسابات وزارة المالية تقدر 3 مليار دولار خلال 2021

أوضح محلل اقتصادي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية إن حجم الايرادات النفطية والاتاوات والضرائب التي لم تورد من قبل المؤسسة الوطنية للنفط إلى حسابات وزارة المالية تقدر 3 مليارات دولار خلال عام 2021 ،ليكون إجمالي ايرادات النفط الفعلية 26 مليار دولار.

وقال أن ما ورد للمصرف المركزي فقط 22.9 مليار دولار ، وبالتالي فإن الإيرادات كان مفترض أن تغطي كامل مصروفات النقد الأجنبي 24.5 مليار دولار بفائض في ميزان المدفوعات 1،5 مليار دولار ، وهو الوضع الحقيقي في حالة الاقتصاد الليبي الذي سجل فائضاً في المالية العامة بنحو 33 مليار دينار وفائض ميزان المدفوعات استنادًا للتحقق الفعلي في الايرادات وليس المورد إلى حسابات وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي .

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