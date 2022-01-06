بيانات المركزي توضح أن المبالغ المباعة للمصارف بلغت 18.728 مليار ..وهذه تفاصيلها بالأرقام

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن المبالغ المباعة للمصارف التجارية طيلة عام 2021 والذي يوضح حجم المبالغ المباعة للمصارف بلغت 18.728 مليار دولار.

حيث أن إجمالي المبالغ المباعة لمصرف الجمهورية 3.312 مليار ومصرف الأمان 2.916 مليار ، ومصرف التجاري الوطني 2.172 مليار ، واليقين 1.643 ، والإسلامي الليبي 1.346 مليار ومصرف المتحد 1.188 مليار ، والنوران 1.127 مليار والصحاري 1.028 مليار .

كما بلغ إجمالي المبالغ المباعة لمصرف الوحدة 920.616 مليون، وشمال أفريقيا 860.930 مليون ، والخليج الليبي 648.996 مليون ، والتجارة والتنمية 412.995 مليون، ومصرف السراي 309.940 مليون ، ومصرف الواحة 309.603 مليون، والمتوسط 218.666 مليون ، والوفاء 153.132 مليون ، والأندلس 79.582 مليون بينما سجلت مبيعات مصرف التجاري العربي 39.934 مليون ، والمصرف الخارجي 37.382 مليون مصرف الاجماع العربي 0.0 .

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