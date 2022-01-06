خاص.. فريق السيولة بالمركزي يؤكد حصرياً لصدى وصول 100 مليون إلى مطار بنينا بنغازي مخصصة لفروع الجمهورية

كشف فريق السيولة بالمركزي في تصريح حصري لصدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات شحنة سيولة لمدينة مطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون مخصصة لفروع مصرف الجمهورية وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية .

وهذه الشحنة الرابعة خلال أسبوع حيث سبق إيصال شحنات لفروع مصارف المنطقة الشرقية بقيمة 270 مليون دينار لفروع التجاري و الجمهورية والوحدة ليصل الاجمالي إلى 370 مليون خلال أسبوع .

ويعمل فريق السيولة على نقل باقي الشحنات قبل نهاية الاسبوع وذلك لتمكين فروع المصارف من صرف المرتبات وتوفير احتياجات المواطنين.

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