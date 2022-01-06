النيابة العامة تعلن عن حبس احتياطي للمكلفين بالإدارة والإشراف والحراسة بمشروعي أبوشيبة وتربية السمان الزراعيين ببلدية غريان

أكد مكتب النائب العام على الحبس إحتياطياً لمن أسندت لهم مهام الإدارة والإشراف والحراسة بمشروعي أبوشيبة وتربية السمان الزراعيين ببلدية غريان وذلك بشأن وقائع سرقة الآت ومعدات الإنتاج الموجودة بالمشروعين بالإضافة إلى تقديمهم وهم في هذه الحال للمحاكمة.

وتم ذلك بعد أن أنجزت إجراءات التحقيق الابتدائي في الوقائع التي اشتمل عليها بلاغ عميد بلدية غريان ورصد الأضرار الجسيمة التي طالت المباني والمنشآت المشيدة عليهما نتيجة إهمال و التقصير مع اتخاذ وكيل النيابة المحقق جملة من الإجراءات في مواجهتهم ، أظهرها استجواب المتهمين .

ووجهت النيابة العامة وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالانتقال إلى المشروعين والعمل بمعيّة بلدية غريان وجهاز الشرطة الزراعية على حصر احتياجات استئناف العمل وتوفير الحماية وتقدير قيمة المبالغ المالية التي تستلزمها إعادة تأهيل المشروعين وبإنجاز هذه الخطوة ، تسلمت الجهة المختصة أراضي المشروعين وباشرت أعمالها الرامية إلى تحقيق أغراضهما .

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