«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الخميس 06 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 06 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5994 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1987 دينار، والجنيه الاسترليني 6.222 دينار، والليرة التركية 0.3364 دينار، والدولار الكندي 3.595 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2246 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2522 دينار، والدينار التونسي 1.5935 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4961 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 6 يناير 2021: