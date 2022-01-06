ننتظر الإفراج عن التفويض المالي لعمال المناولة وإلا لن يصل الكتاب المدرسي

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قال نائب مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي في تصريح لمنصة لفواصل الأخبارية أمس الأربعاء. إن المركز ينتظر الإفراج عن التفويض المالي الخاص بعمال المناولة. الذين لم يتحصلوا على رواتبهم لأكثر من سنة.

ونوه الوندي إلى خوف المركز من أن يصل الكتاب المدرسي ولا نتمكن من إيصاله إلى البلديات والمراقبات التعليمة.

وتابع ” لم نتمكن من توزيع الكتب المتوفرة في المخازن للسبب نفسه، وخاطبنا كل المسؤولين لكن دون جدوى”.

ونوه الوندي إلى أن وزير التعليم المكلف وعد بتحويل التفويض في أقرب وقت، وننتظر الإفراج لأكثر من أسبوعين ولا جديد.

يذكر أن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة قد قال في وقت سابق إن القيمة المالية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي لا تزال في حساب وزارة التربية والتعليم وليست في حساب الوزير، ولم يتم التصرف فيها”.

وأوضح حمودة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وجه كافة الوزراء بتوضيح أوجه الإنفاق المالي.

وذلك من خلال تقارير رسمية للرد على الهجمة الشرسة الإعلامية التي تستهدف الحكومة، على حد تعبيره.

وأعلن النائب العام في 20 ديسمبر الجاري حبس وزير التربية التعليم موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي.

وذلك بعدما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.

يذكر أن النيابة العامة أصدرت، أمرا بسجن وزير التربية والتعليم موسى المقريف، احتياطيا، بسبب تأخر طباعة وصدور الكتاب المدرسي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر بمكتب النائب العام، أمس الإثنين، قولها، إن ”النائب العام أجرى تحقيقات مع مسؤولين آخرين منذ عدة أيام في قضية تأخر الكتاب المدرسي باعتبارها قضية رأي عام“ .. موضحة أن ”النائب العام سيصدر بيانًا لاحقًا بتفاصيل التحقيقات“.