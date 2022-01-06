أسعار النفط تنزل عن أعلى مستوى لها منذ شهر

أخبار ليبيا24

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس من أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وسط تراجع للطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 87 سنتا، بما يعادل 1.08بالمائة، إلى 79.93 دولار للبرميل خلال التعاملات الصباحية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتا، أو 0.8 بالمائة، إلى 77.23 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر. حيث أزال قرار أوبك+ بزيادة الإمدادات القلق بشأن فائض كبير في الربع الأول.

وجاء هذا التراجع في ظل تمسك المنتجين في أوبك+ بخطة زيادة الإنتاج. حيث اتفقت المجموعة التي تضم أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، يوم الثلاثاء على إضافة 400 ألف برميل أخرى من الإمدادات يوميًا في فبراير.