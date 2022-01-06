“الدبيبة”: من المفترض بأن يكون هذا الرقم أقل مرتب بليبيا ..ويشير إلى سعر الصرف

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” أن مشروع جدول المرتبات الموحد عملية ليست سهلة ولكن نحاول أن نخرج جدول موحد بشكل عام ليكون هناك نوع من العدالة تستوعب كافة الزيادات المقترحة من الجهات التشريعية ولتوأم التغيرات التي تمت في سعر الصرف .

وتابع قائلاً: الزيادات التي تم إقرارها ليست زيادة لأهداف سياسية أو نزهة وعبارة عن زيادات تم إقرارها فقط وإن الذي كان مرتبه 450 نحن لم نسترجع حتى الذي كان يتحصل عليهم بقيمة الدينار و لم نستطيع تعويضها .

وتابع بالقول: إن الذي كان يتحصل على 450 دينار كأضعف مرتب في جدول المرتبات كانت تساوي هذه القيمة 300 دولار واليوم 300 دولار بسعر الصرف يفترض 3.4 مايقارب 1300 دينار ويفترض أن المواطن عندما يتم زيادته 450 يتم تقريبها إلى 1000 دينار ليكون تم تعويضه على ماتم إتخاذه من قرارات خاصة بسعر الصرف والعملية ليست أننا قمنا بزيادة المرتبات لغرض زيادة شعبية أحد أو الإنتخابات وهذا تعويض على ما تم إقراره في سعر الصرف .

كما أكد أن الذي مرتبه 1000 و1100 كإنه يتحصل على 450 و400 في المنظومة السابقة قبل تغيير سعر الصرف مضيفاً أن جدول المرتبات سيخلق نوع من التوازن وبين تغيير سعر الصرف وبين الإختلافات التي نحن هي مشكلتنا ما بين القطاعات فهناك قطاعات مرتباتها 20 ألف و25 ألف و10 وهناك مواطن لم يستطع اللحاق التحصل على 450 القادمة وحتى لو 1000 دينار لم يلحق والغالبية العظمى لم تلحق على 1000 والمفترض 1000 دينار هي أقل مرتب في ليبيا وفي أقل مهنة في الدخول وفق سعر الصرف الحالي .

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