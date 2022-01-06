شركة سرت تبحث مع الاستثمار العسكري تنفيذ العقد بينهما

بحث رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عبد الله اشويقي، أمس الأربعاء، مع الممثل عن هيئة الاستثمار العسكري عبد الحميد الزواوي؛ العقد المُبرم بين الجانبين وآليات تنفيذه خلال الأشهر المتبقية.

ومنح “اشويقي” الإذن بمباشرة الأعمال المتبقية ضمن الاتفاق، مع تصحيح بعض الإجراءات في عمليات التسليم والتسلّم، بشرط أن يكون عن طريق لجنة الخردة، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لشركة سرت على منصة “فيس بوك”.

وأوضح ،الزواوي”، خلال اللقاء، كيفية العمل خلال الفترة السابقة إضافةً إلى بيانه خطة العمل المستقبلية، مثنيًا على جهود شركة سرت في العمل على تذليل بعض العقبات والصعوبات التي تعترض طريق تنفيذ الأعمال المتفق عليها.

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