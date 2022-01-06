وزير المالية يصرح بخصوص مستجدات صرف مرتبات الجيش بالمنطقة الشرقية

قال وزير المالية “خالد المبروك” بخصوص مرتبات الجيش بالمنطقة الشرقية: نحن كوزارة مالية وجهنا رسالة إلى رئيس الحسابات العسكرية في الجيش في المنطقة الشرقية وطالبنا منه الموافقة بالبيانات المتعلقة بمنتسبي للجيش بالمنطقة الشرقية .

وتابع بالقول: الحقيقة تم الرد بأنه سيتم ذلك عند إستكمال لجنة 5+5 أعمالها ومن ثم يتم إحالة هذه البيانات وفي الوقت الحالي يتعذر في الصرف أو إعطائنا البيانات الخاصة بمنتسبي الجيش مما إضطر أن نحيل ذات المبلغ شهرياً كسلفة مالية لمراقبة الخدمات المالية بنغازي ومن ثم تقوم بالإشراف وتطابق مع منتسبي الجيش في المنطقة الشرقية والقيادة العامة في بنغازي أول بأول .

وأفاد قائلاً: قمنا بتحويل المرتبات كل تلاثة أشهر إلى مراقبة الخدمات المالية بننغازي وهي من تقوم بالإشراف على عملية الصرف إلى حين أن تستكمل اللجنة 5+5 أعمالها فيما يتعلق بتسوية البيانات المتعلقة بالجيش الليبي ومن ثم نتحصل عليها ولكن هذه مرتبات ناس منتسبي للجيش لهم الحق في أخذ مرتباتهم ونحن مضطرين أن نتعامل معهم كحكومة وحدة وطنية في صرف مرتبات لجميع المواطنين وجميع منتسبي الجيش .

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