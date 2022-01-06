اقتصاد

“الخليج العربي” تناقش معالجة حفر تصريف المياه بالمجمعات الإنتاجية

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش الاجتماع الأول للجنة الفنية المشكلة بقرار رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط تحديث وتطوير وصف العمل الخاص بمعالجة حفر تصريف المياه في كافة المجمعات الإنتاجية بالحقول وخاصة في حقل النافورة.

وتمخض عن الاجتماع رفع توصية للجنة الإدارة تقضي بأن يكون المشروع على مراحل عدة، إضافة إلى إقحام الشريك لمنطقة التعاقد 91 وضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة على خطوات تنفيذ المشروع مع اشتراط أن يكون ذلك عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط إلى جانب رصد ميزانية تقديرية لكل مرحلة على لوحدها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص واهتمام لجنة الإدارة والإدارات كافة، والمتابعة المستمرة من قبل إدارة الصحة والسلامة والبيئة لمعالجة حفر تصريف المياه في المجمعات الإنتاجية بالحقول النفطية.

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قناة 218 الليبية

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