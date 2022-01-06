بالأرقام: وزير الشباب يوضح مصروفات الوزارة بالكامل .. ويتطرق إلى صندوق تيسير الزواج

قال وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية “فتح الله الزني” خلال ندوة الإنفاق الحكومي خلال عام 2021 بعنوان “المكاشفة”: الوزارة صنفت من الوزارات المستحدثة من حكومة الوحدة الوطنية، حيث أن وزارة الشباب تضم عدد من القطاعات منها: قطاع تمكين الشباب وقطاع رعاية الشباب وعدد من الجهات التابعة والخاضعة لوزارة الشباب.

وأضاف بالقول: فيما يتعلق بالجهات التابعة للوزارة راديو وقناة ليبيا الشبابية وتم نقلها بتاريخ 15 يونيو 2021 وصندوق تيسير الزواج تم نقل تبعيته لوزارة الشباب بتاريخ 15/ أغسطس 2021 والبرنامج الليبي للإدماج والتنمية هيئة المحاربين سابقاً بتاريخ 14/ ديسمبر 2021 وتم استحداث مركز إعداد القيادات الشابة بتاريخ 19/اكتوبر 2021 ، وكذلك استحداث المركز الوطني للشباب وهو آلية حكومية تبعيته لديوان وزارة الشباب، بالإضافة إلى استحداث المجالس المحلية للشباب.

وتابع بالقول: تم صرف لراديو قناة ليبيا الشبابية والمخصص له في الباب الأول 761 ألف و640 دينار والباب الثاني مليون و62 ألف و990 دينار وإجمالي الصرف مليون و824 ألف و639 دينار، وكذلك تم الإنفاق في صندوق تيسير الزواج فيما يتعلق بالباب الأول تم تخصيص مليون و516 ألف و147 دينار ونسبة المصروف 93٪ والباب الثاني مليون و499 ألف و999 دينار ونسبة المصروف 100٪ ، بالإضافة إلى الباب الرابع الذي يختص بباب الدعم ويقوم على تنفيذ البرنامج الحكومي لتيسير الزواج للشباب والإنفاق به يتم عن طريق الباب الرابع تم التخصيص على مستوى كل البلديات في ليبيا مبلغ 2 مليون والمصروف مليون و975 ألف دينار وتم تخصيص للباب الخامس “الطوارئ” مبلغ بقيمة 10 مليون دينار، والاجمالي مليار 987 مليون و922 ألف و646 دينار.

وفيما يتعلق ببرنامج الليبي للإدماج والتنمية تم تخصيص في الباب الأول مبلغ مليون و300 ألف والباب الثاني تم تخصيص مليون دينار ولم يتم تخصيص أموال في الباب الثالث والخامس، حيث أن ديوان وزارة الشباب وفروع الوزارة تم تخصيص مبلغ مليون دينار في الباب الأول، وكذلك تم تخصيص في الباب الثاني مبلغ 23 مليون دينار ونسبة المصروف 100٪ وسيتم استعراض التفاصيل التي تمت في هذا الباب لأن المبلغ الأكبر منه تم تخصيصه في جانب دعم الحركة الوطنية للشباب عبر مكوناتها المختلفة ومنها: جمعية بيوت الشباب الليبية وحركة بيوت الشباب الليبية والحركة العامة للكشافة والمرشدات وفرع الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب وهي أحد الجهات التابعة وتخضع لوزارة الشباب ، وكما تم صرف على هذا البند عدد من منظمات المجتمع المدني الشبابية، وذلك في إطار تأسيس المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص مبلغ في الباب الثالث ” التنمية” تم تخصيص مبلغ 145 مليون و999 ألف و17 دينار والمصروفات مبلغ 57 مليون و485 ألف و180 دينار، والباب الخامس 43 مليون و615 ألف دينار والإجمالي الذي تم تخصيصه لديوان وزارة الشباب وفروع الوزارة مبلغ بقيمة 124 مليون و100 ألف و180 دينار.

فيما يتعلق ببيان المصروفات على الباب الأول والمصروف منه 0٪ لأنه تم إحالة هذا البند الأسبوع الماضي للتفويض به من نهاية العام 2021 ، وكذلك بند الباب الثاني وفيما يتعلق بالمتفرقات تم تخصيص 3 مليون دينار عبر أبواب مختلفة وفيما يتعلق بميزانية التسيير تم تخصيص 20 مليون دينار وتم تخصيصه لدعم مكونات الشباب، كما أن الباب الثالث قيم المشاريع حسب المناطق، حيث للمنطقة الشرقية استفادت من قيم المشاريع بمبلغ 20 مليون و600 ألف دينار والمنطقة الوسطى 23 مليون و890 ألف والمنطقة الغربية 44 مليون و739 ألف و17 دينار والمنطقة الجنوبية 20 مليون و790 ألف، بالإضافة إلى المشاريع لكافة المناطق بقيمة 35 مليون 989 ألف.

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