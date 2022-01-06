لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الصعاب التي تواجه مؤسسة النفط وشركاتها

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قال، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن إدارة المؤسسة وكل العاملين في شركات قطاع النفط في مختلف مواقعهم، لن يقفوا مكتوفي الايدي أمام ما يواجههم من صعاب.

جاء ذلك في بيان حول اجتماع الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط.

وأضاف صنع الله، أن الصعاب لن تحُدّ من عزيمة المؤسسة الوطنية للنفط لمواصلة العمل. وتحقيق كل الأهداف والمتطلبات التي تضمن تطور قطاع النفط وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين والعاملين بالقطاع.

وأشاد صنع الله بمجهودات جميع العاملين بشركة البريقة لتنفيذ المشاريع. وتحقيق المستهدفات على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها، وأبرزها الظروف الأمنية وشح الميزانيات.

وقال صنع الله، صنع الله، إن على الحكومة أن تعي بأن طلبات الشركة العامة للكهرباء من الوقود السائل ضخم جدا جدا ولم يبلغ هذا المعدل أي سنة مضت.

وطالب صنع الله، الشركة العامة للكهرباء بضرورة التوجه للطاقات النظيفة بدلا من حرق الوقود ومليارات الدولارات التي يمكن الاستفادة بها في برامج التنمية.

وأضاف، أنه سبق له أن اجتمع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عدة مرات بالخصوص.