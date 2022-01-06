اقتصاد

خاص: فريق السيولة بالمركزي لصدى الاقتصادية: وصول شحنة سيولة بقيمة 100 مليون لمطار بنينا بمدينة بنغازي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة سيولة الخامسة هذه اللحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 100 مليون دينار خصص منها 69 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني و 40 مليون لفروع مصرف الوحدة ، ليصل إجمالي الشحنات المرسلة خلال أسبوع 470 مليون دينار لفروع الجمهورية والتجاري والوحدة.

حيث أن الفريق مستمر لنقل باقي الشحنات لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية ، التي ستباشر في صرف السيولة بشكل يومي ورفع سقف السحب اعتبارا من يوم الاحد القادم .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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