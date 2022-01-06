ميناء بنغازي يستقبل كميات من البضائع والسلع متنوعة

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات “آمو” التابعة للوكيل الملاحي شركة البحرين وعلى متنها 269 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وأشارت إدارة الميناء في بيانات حديثة لها، إلى وصول سفينة نقل الحبوب “بيترا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان العالمية” للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 20,755 طنًا من حبوب القمح، إضافة إلى 15 طنًا من حبوب الشعير.

وفي وقت سابق، استقبلت أرصفة الميناء عددًا من السفن والبواخر التجارية التي تحوي آلاف الأطنان من الحبوب المتنوعة، إضافةً إلى آلاف السيارات القادمة من السوقين الأوروبية والكورية.

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