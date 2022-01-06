خاص.. مدير إدارة الإصدار بالمركزي يخاطب مدراء المصارف بخصوص السيولة .. ومراسلات تطالب كافة الفروع بتقديم طلباتهم ومقترحاتهم بخصوصها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى المصارف لمتابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة مع إمكانية زيادة سقف السحوبات للمواطنين وبالأخص الفروع الواقعة خارج طرابلس وسرعة التواصل مع إدارة الإصدار وأقسام الإصدار بالمركزي “سبها، مصراتة، غريان” بالتنسيق معها لإستلام احتياجاتهم من السيولة وتزويد فروعهم بها.

من جهته وجه رئيس قسم الإصدار بمصراتة بمصرف ليبيا المركزي إلى مدراء الفروع التجارية والمتخصصة بالمنطقة الوسطى بتقديم طلباتهم للحصول على السيولة النقدية الضرورية لسد إحتياجات الفروع في الأجل القريب إعتباراً من الأحد 9 يناير 2022 مع رفع القيود على السحب النقدي.

كما راسل رئيس قسم إصدار غريان بمصرف ليبيا المركزي إلى فروع المصارف بمنطقة الجبل الغربي لتقديم مقترحاتهم للسيولة اللازمة لسد حاجة فروعهم من السيولة.

كما تحصلت صدى الاقتصادية على مدير فرع مصرف ليبيا المركزي سبها إلى مدراء إدارات فروع المصارف لضرورة التواصل مع إدارة الفرع وإستلام احتياجاتهم من السيولة المخصصة لهم .

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