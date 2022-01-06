“الصناعة والمعادن” تبحث مقترح مشروع الخطة العامة للوزارة لـ 2022

بحثت وزارة الصناعة والمعادن، في اجتماعها الذي عقدته بالعاصمة طرابلس؛ إعداد مقترح مشروع الخطة العامة للوزارة لعام 2022.

وحضر الاجتماع الوزير أحمد أبو هيسة، وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو، ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة، وشهد الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل مدير إدارة الدراسات والبحوث الصناعية بالخصوص.

واقترح “أبو هيسة” و”السمو” مشروعات عدة لتكون بمثابة أهداف خطة العام الحالي، إلى جانب تقديم مجموعة من الأفكار من مديري الإدارات؛ بهدف إعداد مقترح الخطة العامة للوزارة، إضافةً إلى دراسة ما تم عرضه، والذي اعتبر كنموذج إعداد مشروع خطة للاسترشاد بها في إعداد خطة الوزارة للعام الجاري.

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