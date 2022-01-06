اقتصاد

المغرب يوقّع اتفاقية تعاون اقتصادي واستثماري مع الصين

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقعَ المغرب والصين اتفاقيةً تهدفُ إلى تنفيذ جملة من المشروعات الاقتصادية المشتركة بين الطرفين.

وبحسب بيانات حكومية؛ تهدفُ الاتفاقية إلى تعزيز الوصول إلى التمويل الصيني الذي توفره مبادرة الحزام والطريق، وذلك لإنجاز مشروعات اقتصادية عدة في المغرب، وتسهيل المبادلات التجارية، ومن ضمنها الحظائر الصناعية والطاقة، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة.

كما نصّت الاتفاقية على تعهد الحكومة الصينية بتشجيع شركاتها على الاستثمار في المغرب، فيما يتعلق بصناعة السيارات والتجارة الإلكترونية والصناعة الزراعية والنسيج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك