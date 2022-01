1.6 مليار دولار قيمة العجز في مصروفات النقد الأجنبي

كشف مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والنفقات العامة بالإضافة إلى إيرادات النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2021.

وأوضح المركزي، أنّ ما تم توريده للمصرف من الإيرادات 22.9 مليار دولار بينما بلغت المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض 24.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنّه قام بتغطية العجز من احتياطاته والذي بلغ 1.6 مليار دولار، وذلك للمحافظة على سعر الصرف في ظل عدم توريد جزء من الأتاوات والإيرادات والتي يمكن أن تغطي العجز في حال تم توريدها.

وبيّن أن دعم المحروقات يستحوذ على النصيب الأكبر من باب الدعم، ويمثل ما يقارب 50% من الدعم، وهي إشكالية ينبغي علاجها لأنها تُسبب عدم العدالة في التوزيع وهدر للمال العام.

وتابع المركزي أنّ النفقات الفعلية بلغت 85.8 مليار دينار، منها 33.1 مليار دينار لباب المرتبات 8 مليار دينار للتسييرية، فيما خصصت 17.4 مليار دينار للتنمية، و6.5 مليار للطوارئ.

وأضاف المركزي أنّه لم يستخدم عائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي خلال العام 2021 في تمويل أي نفقات.

