عقب صيانة خطها الرئيسي.. شركة الواحة ترفع إنتاجها إلى 200 ألف برميل

أخبار ليبيا 24

رفعت شركة الواحة للنفط رفعت إنتاجها بمقدار 200 ألف برميل يوميا، بعد الانتهاء من صيانة خط نقل النفط الرئيسي الواصل بين حقول السماح – الظهرة، ومنها إلى ميناء السدرة.

جاء ذلك بحسب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها بـ فيسبوك.

وأكملت الفرق الفنية بشركة الواحة الأربعاء أعمال صيانة خط نقل النفط الرئيسي 32 بوصة الواصل بين حقول السماح – الظهرة، ومنها إلى ميناء السدرة، في النقاط 70 و71 كيلومتر.

وأشار المؤسسة إلى أن أعمال الصيانة استمرت على مدار 24 ساعة ليومين متتالين.

وانتهت الأعمال قبل موعدها المحدد على مدى أسبوع، بأيدٍ وطنية.

وأسهمت سرعة إصلاح الخط في الحد من الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج التي كان مقدرا أن تبلغ نحو مليون برميل.