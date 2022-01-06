المركزي يكشف ترتيب البنوك على لائحة البيع بالنقد الأجنبي

جاء مصرف الجمهورية في المرتبة الأولى كأكثر البنوك المحلية بيعا للنقد الأجنبي خلال العام الماضي بواقع 3 مليارات و312 مليون دولار، حسب ما كشفت بيانات المصرف المركزي.

في حين حل مصرف الأمان للتجارة والاستثمار في المرتبة الثانية بواقع مليارين و916 مليون دولار، ثم المصرف التجاري الوطني الذي باع مليارين و172 مليون دولار، يليه مصرف اليقين ببيع وصل إلى مليار و643 مليون دولار، ثم المصرف الإسلامي الليبي الذي باع مليارا و346 مليون دولار، في حين سجل المصرف المركزي عجزا في النقد الأجنبي العام الماضي بقيمة مليار و600 مليون دولار.

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