“العابد” يؤكد على أهمية التواصل المستمر في ما يخص تأهيل الشباب

اجتمع وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اليوم بديوان الوزارة بطرابلس مع وزير الشباب “فتح الله الزني” وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين .

حيث تم مناقشة عدد من الملفات أبرزها التدريب والتأهيل ومشاريع ريادة الأعمال للشباب الباحثين عن العمل بالتنسيق مع الوزارة، كما تم مناقشة آلية التعاون للبدء في المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

وأكد العابد على أهمية التواصل المستمر في ما يخص تأهيل الشباب وفق إحتياجات سوق العمل مشدداً على أن الوزارة بصدد تجهيز عدد من المشاريع والبرامج لفئة الشباب .

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