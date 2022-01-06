اقتصاد

مباحثات لإطلاق “مجلس أصحاب أعمال ليبي سوداني” مشترك

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث القنصل السوداني ببنغازي عبد الله أبوبكر رفقة رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع المنطقة الشرقية فوزية الفرجاني، إنشاء مجلس أصحاب أعمال ليبي سوداني مشترك.

ويهدف المجلس المزمع إنشاؤه لتشجيع تجارة العبور عبر السودان وليبيا، وخاصة بمنطقتي دارفور وجنوب شرق ليبيا، وتدعيم التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، ودعم الشراكات المستهدفة لتطوير التبادل التجاري والاقتصادي عموماً.

يُذكر أن الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس بمدينة بنغازي، حضره عدد من رجال الأعمال السودانيين الذين شددوا على ترسيخ التعاون الاقتصادي بين البلدين، في المجالات المختلفة مع التوافق على عقد لقاءات أخرى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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