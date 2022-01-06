وزارة القوى العاملة المصرية: أول طلبية للعمالة المصرية في ليبيا كانت في المجال الطبي

قال مستشار وزير القوى العاملة المصري للمعلومات والتحول الرقمي حسين صبري، إن أول طلبية للعمالة المصرية في ليبيا، كانت في المجال الطبي.

وأضاف صبري، الخميس، في تصريحات لموقع القاهرة 24، إن منظومة الربط الإلكتروني، تضمن الجدية في العقود، وعدم حدوث أي تجاوز، والقضاء على العقود الوهمية من قبل السماسرة، فضلًا عن التأمين الصحي وتأشيرة الإقامة.

وأوضح صبري أن العمالة المصرية حتى الآن ما زال لديها تخوف أمني من السفر إلى ليبيا، ولهذا أطلقنا منظومة الربط الألكتروني؛ لنضمن حقوق العامل المصري في ليبيا، بحسب قوله.

يذكر أن وزارتي القوى العاملة المصرية والعمل والتأهيل الليبية أطلقتا، في ديسمبر المنصرم، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين.