انخفاض إنتاج ليبيا واضطرابات كازاخستان يُشعلان أسعار النفط

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً -اليوم الخميس- مُواصِلةً صعودها من “الجلسة السابقة” بفعل تزايد الاضطرابات في كازاخستان المنتجة للنفط والعضو في تكتل “أوبك+”، إضافةً إلى انقطاع الإمدادات من ليبيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.78 دولار أو 2.2 % إلى 82.58 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 2:45 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.18 دولار أو 2.8% إلى 80.03 دولاراً، وهو أيضاً أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر.

يُذكر أن روسيا قد أرسلت قواتها إلى كازاخستان اليوم الخميس للمساعدة في إخماد الاحتجاجات، بعدما انتشرت أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى في أنحاء البلاد التي تُنتج حالياً 1.6 مليون برميل من النفط يومياً، ولا توجد مؤشرات على تأثر إنتاج الخام حتى الآن.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من جانبها- أيضاً اليوم الخميس- إن إنتاج النفط الليبي بلغ 729 ألف برميل يومياً، مسجلاً انخفاضاً تجاوز 1.3 مليون برميل يومياً عن العام الماضي، والذي كان أعلى مستوى له، بسبب أعمال صيانة وإغلاق حقول.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار زادت -عالمياً- على الرغم من ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.

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