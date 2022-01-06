مصرف ليبيا المركزي يعلن حجم الإنفاق للعام 2021

قال مصرف ليبيا المركزي، إن حجم الإنفاق الحكومي والإيرادات النفطية والسيادية للدولة خلال العام السابق، بلغ 85 مليارا فاصلة ثمانية ملايين دينار، فيما بلغت الإيرادات النفطية والسيادية 105 مليارت فاصلة سبعة ملايين دينار، أي بوجود فائض في الميزانية يصل إلى 19.9 مليارات دينار.

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