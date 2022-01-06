“المسلاتي” يقوم بزيارة تفقدية إلى فرع الديوان بطرابلس

قام رئيس ديوان المحاسبة طرابلس بالإنابة علاء الدين المسلاتي بزيارة عمل لفرع ديوان المحاسبة بطرابلس التقى خلالها المسؤولين بالفرع واطلع خلالها على سير العمل ، والمشاكل والصعوبات المتعلقة به ، والخطوات العملية لتذليلها ومعالجتها.

كما قام المسلاتي بعقد الاجتماع الفني للجنة إختيار مكاتب مراجعة الميزانية والحسابات الختامية بمقر فرع الديوان بطرابلس ، وفي ختام الزيارة أكد على حرص رئاسة الديوان تجاه تفعيل كل قنوات التواصل الداخلي بما ينعكس على تعزيز قيم الديوان وتحقيق رسالته في حفظ وصيانة المال العام .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية